В Волгограде на четыре дня перекроют участок дороги на улице Баррикадной

Перекрытие дорог в Ворошиловском районе Волгограда будет действовать с 10 по 13 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Волгограда из-за ремонта дороги на четыре дня перекроют часть улицы Баррикадной. Ограничат движение автотранспорта с 00.00 часов 10 апреля до 20.00 часов 13 апреля 2026 года, сообщили в мэрии.

— Изменится схема движения на участке улицы Баррикадной: дорога от улицы Циолковского до дома на улице Баррикадной, 16, — рассказали чиновники.

Также на этом участке будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Водителей просят заранее планировать маршрут и смотреть на временные дорожные знаки.

