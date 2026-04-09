В Волгограде на четыре дня перекроют участок дороги на улице Баррикадной

В Ворошиловском районе Волгограда из-за ремонта дороги на четыре дня перекроют часть улицы Баррикадной. Ограничат движение автотранспорта с 00.00 часов 10 апреля до 20.00 часов 13 апреля 2026 года, сообщили в мэрии.
— Изменится схема движения на участке улицы Баррикадной: дорога от улицы Циолковского до дома на улице Баррикадной, 16, — рассказали чиновники.
Также на этом участке будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Водителей просят заранее планировать маршрут и смотреть на временные дорожные знаки.
