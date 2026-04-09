В Калининградской области сотрудница салона связи оформляла сим-карты для мошенников

19-летняя девушка работала в Гурьевском районе.

В Калининградской области сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для передачи мошенникам. Успела сделать 15 штук, пока не была поймана. О задержании 19-летней жительницы Полесского района сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девушка работала в салоне в Гурьевском районе и вносила недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Карты она оформляла на жителей разных регионов России без их ведома и согласия. Затем с помощью QR-кода передавала данные устройств для активации злоумышленникам. За одну виртуальную симку девушка получала от 3 до 6 тысяч рублей.

Уже известно, что карты в дальнейшем были использованы дистанционными мошенниками для оформления банковских кредитов.

Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.