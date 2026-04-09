Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В возрасте 58 лет скончалась фельдшер Пермской скорой помощи Марина Ермолина

Прощание с ушедшим из жизни сотрудником «скорой» состоится в Кондратово.

Источник: Комсомольская правда

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила об уходе их жизни коллеги. После продолжительной болезни 7 апреля скончалась фельдшер по приему вызовов Ермолина Марина Владимировна.

Марина Ермолина больше 38 лет жизни посвятила службе в «скорой». Свой профессиональный путь она начала санитаром Индустриальной подстанции во время учебы в медучилище. После окончания обучения работала фельдшером-диспетчером, затем последующие 17 лет фельдшером в выездной бригаде Центральной подстанции.

С 2008 года и до настоящего времени Марина Владимировна работала в оперативном отделе станции, где принимала вызовы от населения. В ней сочетался профессионализм с чуткостью и неравнодушием к людям. Она всегда могла дать совет, проконсультировать, объяснить, что делать до приезда бригады, морально поддержать и успокоить людей, находящихся в состоянии паники.

Коллеги скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Марины Владимировны. Это невосполнимая утрата.

Прощание состоится 10 апреля с 11:30 возле ее дома в Кондратово на ул. Карла Маркса, 8, с 13:00 отпевание — в Храме Иоанна Предтечи села Култаево на ул. Романа Кашина, 69.