В возрасте 58 лет скончалась фельдшер Пермской скорой помощи Марина Ермолина

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила об уходе их жизни коллеги. После продолжительной болезни 7 апреля скончалась фельдшер по приему вызовов Ермолина Марина Владимировна.
Марина Ермолина больше 38 лет жизни посвятила службе в «скорой». Свой профессиональный путь она начала санитаром Индустриальной подстанции во время учебы в медучилище. После окончания обучения работала фельдшером-диспетчером, затем последующие 17 лет фельдшером в выездной бригаде Центральной подстанции.
С 2008 года и до настоящего времени Марина Владимировна работала в оперативном отделе станции, где принимала вызовы от населения. В ней сочетался профессионализм с чуткостью и неравнодушием к людям. Она всегда могла дать совет, проконсультировать, объяснить, что делать до приезда бригады, морально поддержать и успокоить людей, находящихся в состоянии паники.
Коллеги скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Марины Владимировны. Это невосполнимая утрата.
Прощание состоится 10 апреля с 11:30 возле ее дома в Кондратово на ул. Карла Маркса, 8, с 13:00 отпевание — в Храме Иоанна Предтечи села Култаево на ул. Романа Кашина, 69.