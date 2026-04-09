В очередной раз ищут подрядчика для реставрации дворца Ольденбургских под Воронежем

Новый конкурс на проведение работ по внесению изменений в проектную документацию и дальнейшей реставрации исторического дворца Ольденбургских в поселке Рамонь стартовал в Воронежской области. Информация об этом размещена на портале государственных закупок. Суммарный объем финансирования может составить 308 миллионов 880 тысяч рублей.
Напомним, что первый конкурс был признан несостоявшимся. Никто не захотел браться за дело, оцененное суммой в 287 миллионов 186,6 тысяч рублей.
Реставрационные работы нужно будет завершить до 1 декабря 2027 года. Прием заявок продлится до 24 апреля, а победителя объявят 29 апреля.