В Урене госпитализировали еще одного ребенка с норовирусом

Ранее глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев сообщил, что 54 местных жителя заболели кишечной инфекцией, власти ищут источник заражения — предположительно, в водовод попали паводковые или сточные воды. Региональное СУСК сообщило, что все госпитализированные употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения. По данным Роспотребнадзора, причиной массового заболевания стал норовирус. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).