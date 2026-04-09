Главные новости к вечеру 9 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 9 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Россия и Украина провели обмен погибшими военными

Источник: РИА "Новости"

Россия передала украинской стороне 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал Москве 41 тело военнослужащих РФ. Об этом сообщил источник ТАСС.

В Кремле заявили, что решений по перемирию на Пасху нет

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин на 9 апреля не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема перемирия на православную Пасху по аналогии с тем, как это было в прошлом году.

Более 100 человек отравились во Владимирской области

Источник: РИА "Новости"

Более 100 человек обратились в медицинские учреждения города Мурома во Владимирской области с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в оперативных службах региона.

Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш

Источник: РИА "Новости"

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» спокойно сопроводил в Ла-Манше два корабля, хотя в марте премьер-министр Кир Стармер пригрозил атаками на танкеры теневого флота России в случае их прохода через британские воды. Об этом написал новостной портал LBC.

В Израиле возобновятся судебные заседания по делам Нетаньяху

Источник: AP 2024

Судебные заседания по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжатся в воскресенье после паузы, вызванной началом конфликта с Ираном, сообщила израильская газета Jerusalem Post.

