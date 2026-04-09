Главные новости к вечеру 9 апреля 2026 года

Россия и Украина провели обмен погибшими военными
Россия передала украинской стороне 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал Москве 41 тело военнослужащих РФ. Об этом сообщил источник ТАСС.
В Кремле заявили, что решений по перемирию на Пасху нет
Президент РФ Владимир Путин на 9 апреля не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема перемирия на православную Пасху по аналогии с тем, как это было в прошлом году.
Более 100 человек отравились во Владимирской области
Более 100 человек обратились в медицинские учреждения города Мурома во Владимирской области с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в оперативных службах региона.
Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» спокойно сопроводил в Ла-Манше два корабля, хотя в марте премьер-министр Кир Стармер пригрозил атаками на танкеры теневого флота России в случае их прохода через британские воды. Об этом написал новостной портал LBC.