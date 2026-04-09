Главные новости к вечеру 9 апреля 2026 года

Президент РФ Владимир Путин на 9 апреля не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема перемирия на православную Пасху по аналогии с тем, как это было в прошлом году.