Путин сменил «прописку» двух судей в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин указом № 237 от 9 апреля 2026 назначил новых судей в Волгоградской области.

Согласно документу, опубликованному в Сети, Олеся Тюпина стала судьей Ленинского районного суда Волгоградской области. Получив два высших образования, Олеся Александровна до назначения в Ленинск работала в городе Волжском. Начинала в 2021 году помощником мирового судьи, в 2022 решением Волгоградской областной думы была назначена мировым судьей в том же городе, а в 2025 году ее полномочия были продлены бессрочно.

Этим же указом от 9 апреля Денис Сергеевич Чикин назначен судьей Центрального районного суда Волгограда. В открытых источниках полный тезка Чикина упоминается в статусе мирового судьи из Краснодарского края.