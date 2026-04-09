6 человек осудят за аферу с выплатами самозанятым на 1,2 млн рублей в Арзамасе

В Арзамасе суд рассмотрит дело о мошенничестве, связанное с хищением социальных выплат на 1,2 млн рублей. Фигурантами стали два организатора и четыре соучастника. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Два жителя региона организовали схему хищения бюджетных средств, которые предназначены для поддержки самозанятых граждан. Фигуранты подыскивали соучастников, предлагали им оформить самозанятость для получения выплат на развитие бизнеса по производству мебели. Организаторы готовили документы, а деньги делили с получателями пополам.
«В результате было похищено 1 200 000 рублей. На имущество обвиняемых наложен арест, 150 000 рублей они возместили добровольно», — отметили в сообщении.
Уголовное дело рассмотрит Арзамасский городской суд.
