Нижегородские компании приглашают к участию в «Дне поставщика» 17 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские компании смогут принять участие в «Дне поставщика» по направлению «Ритейл» 17 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Потенциальным заказчиком у малых и средних предприятий станет АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). Мероприятие организует нижегородский центр «Мой бизнес», который помогает решать задачи нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На профильном мероприятии компании смогут представить свою продукцию, обсудить условия сотрудничества и наметить пути дальнейшего развития партнерских отношений», — отметил министр промышленности, Нижегородской области Максим Черкасов.

Сеть магазинов готова закупать у нижегородских производителей продовольственную и непродовольственную продукцию. Местные компании смогут принять участие в бизнес-переговорах с потенциальным партнером.

«День поставщика» будет проходить в технопарке «Анкудиновка» на улице Академика Сахарова. Для участия необходимо заполнить анкету на портале или подать заявку в центре «Мой бизнес». До конца 2026 года для предприятий Нижегородской области проведут еще шесть «Дней поставщика» с заказчиками из различных сфер.

Напомним, бизнес стали проверять на 10% реже в Нижегородской области.