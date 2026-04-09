Нижегородские компании приглашают к участию в «Дне поставщика» 17 апреля

Нижегородские компании смогут принять участие в «Дне поставщика» по направлению «Ритейл» 17 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«На профильном мероприятии компании смогут представить свою продукцию, обсудить условия сотрудничества и наметить пути дальнейшего развития партнерских отношений», — отметил министр промышленности, Нижегородской области Максим Черкасов.
Сеть магазинов готова закупать у нижегородских производителей продовольственную и непродовольственную продукцию. Местные компании смогут принять участие в бизнес-переговорах с потенциальным партнером.
«День поставщика» будет проходить в технопарке «Анкудиновка» на улице Академика Сахарова. Для участия необходимо заполнить анкету на портале или подать заявку в центре «Мой бизнес». До конца 2026 года для предприятий Нижегородской области проведут еще шесть «Дней поставщика» с заказчиками из различных сфер.
