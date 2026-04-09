Воскресение Христово. Полная программа празднования Пасхи-2026 в Петербурге

Рассказываем, как светлый праздник отметят в Санкт-Петербурге.
Где и когда освящать куличи и яйца?
Освящение пасхальных корзин в храмах Петербурга продлится два дня. Начнется традиция в храмах в субботу утром, 11 апреля и закончится до вечерней службы. Например, в Казанском кафедральном соборе освящение запланировано с
Также освятить пасхальную корзинку можно после главной ночной службы, то есть в момент наступления Пасхи. Освящение куличей начнется в храмах 12 апреля примерно в 3−4 часа ночи.
Кстати, в пасхальную корзину обычно кладут крашенные яйца, пасху, кулич и свечу, все накрывают кружевной салфеткой. Не принято освящать шоколад, овощи и фрукты и, конечно, алкоголь. Если нет возможности освятить пищу в церкви, то можно это сделать дома: окропить пасху и яйца святой водой и прочитать молитву.
Где пройдут пасхальные богослужения?
Главное пасхальное богослужение-2026 в Санкт-Петербурге пройдет в Казанском кафедральном соборе (Казанская площадь, 2). Службу возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, начнется богослужение в полночь.
Праздновать Пасху будут практически во всех храмах Северной столицы. Например, в Александро-Невской лавре (площадь Александра Невского, 1) праздничная служба начнется 11 апреля в 23.00.
В Исаакиевском соборе (Исаакиевская площадь, 4) пасхальная служба начнется 11 апреля в 23.30.
В Князь-Владимирском соборе (улица Блохина, 26) Божественная литургия начнется 12 апреля в 00.00. В это же время богослужение начнется в Новодевичьем монастыре (Московский проспект, 100) и в Троице-Измайловском соборе (Измайловский проспект, 7А).
Будут ли пасхальные концерты?
12 апреля в честь Светлого праздника Пасхи Музей христианской культуры сделает посещение экспозиции бесплатным.
12 апреля в 11:00 в особняке Мясникова начнется Пасхальный фестиваль (6+). Для гостей прозвучат сочинения Вивальди, Чайковского, Пьяццоллы, Рахманинова и других композиторов. На празднике ожидаются и специальные пасхальные мастер-классы для юных гостей.
На Пасху ждут гостей и в Музее истории религий. В 15:00 здесь пройдет мастер-класс «При чем здесь кролик? Пасхальная композиция» (6+). Участники смогут создать собственную весеннюю композицию в пасхальных традициях.
В 16.00 в Шереметевском дворце на набережной Фонтанки отыграют концерт классической фортепиянной музыки «Освящённые Пасхой великие русские шедевры» (6+).
В 17.00 православный театр «Странник» представит спектакль «Дары четвёртого волхва» (6+). Историю о доброте, милосердии и вере покажут на улице Цветочная, д. 16.
В 19.00 пасхальные концерты также пройдут в духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры «Святодуховский», в Екатерининском собрании, в Санкт-Петербургской филармонии и в Екатерининском дворце в Пушкине.