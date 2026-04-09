Воскресение Христово. Полная программа празднования Пасхи-2026 в Петербурге

Кстати, в пасхальную корзину обычно кладут крашенные яйца, пасху, кулич и свечу, все накрывают кружевной салфеткой. Не принято освящать шоколад, овощи и фрукты и, конечно, алкоголь. Если нет возможности освятить пищу в церкви, то можно это сделать дома: окропить пасху и яйца святой водой и прочитать молитву.