Слащева объяснила, почему «Союзмультфильм» не конкурент Disneу

«Союзмультфильм» пока не может конкурировать с Disney и продаваться на весь мир.

Источник: РБК

После распада Советского Союза и прихода в страну рыночной экономики «Союзмультфильм» перестал получать финансирование от государства, в то время как Disney давно существовал в таких условиях, поэтому российская киностудия сейчас не может c ним конкурировать. Об этом в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

«У нас потом случился резкий переход на рыночную экономику, который для Disney был обычным делом, а для нас обычным делом, для “Союзмультфильма”, была тотальная господдержка и госзаказ. И 30 лет после этого практически ничего не делалось. Поэтому мы не можем сейчас конкурировать», — заявила Слащева.

Cейчас «Союзмультфильму» помогают Фонд кино и Минкультуры. «Мы не проигрываем. Мы просто недофинансированы по сравнению с “Диснеем”, и мы не имеем сегодня возможности продаться на весь мир», — пояснила глава киностудии.

Cоветская школа анимационной техники и режиссуры очень сильная благодаря легендарным режиссерам, художникам-постановщикам, художникам-аниматорам, указала она. «Они берут молодых ребят, и они передают традиции, они передают школу, и они передают вот эту вот самую преемственность, которая нужна», — рассказала Слащева.

В октябре 2025 года «Союзмультфильм» и телеканал «Мультиландия» запустили международный детский телеканал «Умка». Вещание «Умки» планируют расширить на страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов. Большая часть проекта будет подходить для совместного семейного просмотра и обсуждения, контент планируется адаптировать для международной аудитории: все мультфильмы будут сопровождаться субтитрами на языке страны показа.

