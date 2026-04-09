Что запрещено на Пасху 12 апреля 2026

12 апреля 2026 года православный мир встретит величайший праздник — Воскресение Христово. Это центральное событие христианского календаря, которое святые отцы именовали «торжеством из торжеств». В этот день верующие празднуют победу жизни над смертью и обретение надежды на спасение души.
Празднование Пасхи уходит корнями в апостольские времена. Само название происходит от еврейского «песах» — «миновать», «избавить», что отсылает к библейскому повествованию об исходе израильтян из египетского плена. Дата праздника не фиксирована: она вычисляется по лунно-солнечному циклу. Согласно решению Первого Вселенского собора, Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.
Воскресение Христа — это не просто историческое событие, а основа христианской веры: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна».
Праздничное служение открывается торжественной полунощницей, за которой следует Крестный ход — символическое шествие к Гробу Господню. Далее совершаются Пасхальная утреня и Божественная литургия. Царские врата остаются открытыми всю Светлую седмицу — это знак отверзтых врат Царствия Небесного. Освящается артос — особый хлеб, напоминающий о присутствии Воскресшего Христа среди верующих. Причащение Святых Таин становится духовной кульминацией праздника. Празднование продолжается 39 дней: 7 дней Светлой недели и 32 дня попразднства. Завершение праздника приходится на среду перед Вознесением.
Что можно делать в день Пасхи 12 апреля 2026.
В праздник Светлого Христова Воскресения благоприятно молиться и размышлять о духовном развитии, посвящая этот день радости о Воскресшем Спасителе.
Разрешается наводить порядок в доме, особенно в тихой и спокойной обстановке, сохраняя праздничное настроение.
В пасхальный день можно отказываться от вредных привычек и давать себе добрые обещания, начиная новую жизнь со Христом.
Стоит гулять на природе, избегая суеты и мирской шумихи, чтобы в тишине порадоваться весеннему обновлению.
Что нельзя делать в день Пасхи 12 апреля 2026.
Существуют народные предостережения, которых традиционно придерживаются в этот день.
Не рекомендуется идти в гости к родителям, поскольку по старинным поверьям это могло спровоцировать семейные раздоры.
Не следует заниматься тяжёлой домашней работой — считалось, что такая работа не принесёт пользы, а лишь утомит.
Запрещено носить одежду тёмных тонов, что символически связывалось с привлечением печали и неудач.
Нельзя устраивать ссоры и выяснять отношения, так как конфликт в светлый день, по приметам, мог надолго испортить отношения.
Не следует сплетничать и осуждать других — злое слово, произнесённое в праздник, возвращается к говорящему.
Беременным не рекомендуется заниматься рукоделием, поскольку народная мудрость предостерегала от влияния на судьбу ребёнка.
Не стоит приносить в дом сухоцветы — это ассоциировалось с увяданием и неблагоприятными событиями.
Также не рекомендуется оставлять мусор у порога, так как по поверьям это могло «открыть» тайное и привлечь нежелательное внимание.
Важно помнить, что многие из этих запретов носят фольклорный характер. Церковь делает акцент не на внешних ограничениях, а на внутреннем настрое — радости, милосердии и молитве.
В пасхальный день молитвы посвящаются прежде всего Воскресшему Спасителю — верующие благодарят Его за спасение и просят о даровании веры и надежды. Также 12 апреля отмечается день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Перед его иконой просят об укреплении духа, о помощи в борьбе с пороками и страстями, об очищении души от грехов, о покаянии и смирении, об избавлении от уныния.
В Лазареву субботу, предшествующую Пасхе, принято молиться о здоровье родных и близких, а также об исцелении от духовных и телесных болезней. В пасхальный день верующие с особой радостью возносят молитвы, прославляя победу жизни над смертью.
Народные приметы на Пасху 12 апреля 2026 года.
Если распустились одуванчики — лето будет коротким и быстротечным.
Дождь с утра предвещает затяжную и влажную весну.
Если журавли летят высоко — стоит ждать хорошего и обильного урожая.
Гром, гремевший до обеда, сулит сухое лето; если же гром прогремит после обеда — лето будет дождливым.
Появление первых почек на берёзе указывает на благоприятное время для посадки картофеля.
Если снег сошёл полностью — самое время готовить пчелиные ульи к первому вылету. А если птицы сооружают гнёзда на южной стороне деревьев или домов — июнь, июль и август ожидаются прохладными.
Пасха — это не просто день с набором правил, а приглашение к внутренней радости, прощению и обновлению. Главное в этот праздник — не внешнее соблюдение запретов, а открытое сердце, готовое принять свет Воскресения. «Не бойся, только веруй» — эти слова особенно уместны в день, когда сама Любовь победила смерть.