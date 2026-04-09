Завод алюминиевых профилей из Пензенской области оптимизирует производство

Предприятие «АК-ПРОФ» из города Заречного Пензенской области оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это современный завод полного цикла по производству алюминиевых профилей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогут компании оптимизировать процессы на новом оборудовании, сократить потери времени и повысить общую эффективность работы.
«Присоединение “АК-ПРОФ” к федеральному проекту “Производительность труда” — важный шаг для развития промышленности Пензенской области. Предприятие запускает новые линии и наращивает объемы производства. Внедрение инструментов бережливого производства позволит компании системно подойти к оптимизации процессов, сократить издержки и укрепить конкурентные позиции на рынке. Мы окажем предприятию всестороннюю экспертную поддержку на каждом этапе реализации проекта», — отметил руководитель РЦК Павел Ивчатов.
Напомним, подать заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительность.рф. Подробную информацию о проекте можно получить в региональном центре компетенций Фонда развития промышленности Пензенской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.