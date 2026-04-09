Объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных вокзалах России вырос на 78%

На российских железнодорожных вокзалах с января по март этого года объем Wi-Fi-трафика увеличился на 78%. Об этом Российские железные дороги сообщили в своем Telegram-канале.

«На 78% вырос объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных вокзалах в первом квартале 2026 года», — говорится в публикации.

За этот период посетители железнодорожных вокзалов и станций скачали 1,7 тысячи терабайт трафика.

Лидерами рейтинга вокзалов по объему скачанных данных стали Краснодар (28,2 терабайта), Брянск (23,88 терабайта), Адлер (23,54 терабайта), Ростов-Главный (22,51 терабайта) и Восточный вокзал в Москве (17,68 терабайта).

Рост Wi-Fi-трафика в РЖД объяснили увеличением пассажиропотока на южных и западных направлениях.