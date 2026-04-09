Великий грех! Что запрещено на Пасху 12 апреля 2026

В пасхальный день молитвы посвящаются прежде всего Воскресшему Спасителю — верующие благодарят Его за спасение и просят о даровании веры и надежды. Также 12 апреля отмечается день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Перед его иконой просят об укреплении духа, о помощи в борьбе с пороками и страстями, об очищении души от грехов, о покаянии и смирении, об избавлении от уныния.