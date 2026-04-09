Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От Чебурашки до TikTok: как анимация конкурирует за внимание детей

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК рассказала, как российская анимация конкурирует за внимание детей в эпоху коротких видео и какую роль в производстве мультфильмов играет ИИ.

Российская анимационная индустрия сегодня сталкивается с конкуренцией не только внутри рынка, но и со стороны блогерского и короткого видео-контента. Как отметила Юлиана Слащева в эфире Радио РБК, на российском рынке работает более 80 анимационных студий, а современные дети с раннего возраста получают доступ к большому объему цифрового контента.

По словам главы «Союзмультфильма», мультфильмы остаются важной частью культурной среды, объединяющей родителей и детей. Студия развивает новые форматы, включая короткие видео для цифровых платформ, а также внедряет гибридную модель производства, совмещающую классическую анимацию и технологии искусственного интеллекта.