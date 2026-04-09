От Чебурашки до TikTok: как анимация конкурирует за внимание детей

Российская анимационная индустрия сегодня сталкивается с конкуренцией не только внутри рынка, но и со стороны блогерского и короткого видео-контента. Как отметила Юлиана Слащева в эфире Радио РБК, на российском рынке работает более 80 анимационных студий, а современные дети с раннего возраста получают доступ к большому объему цифрового контента.
По словам главы «Союзмультфильма», мультфильмы остаются важной частью культурной среды, объединяющей родителей и детей. Студия развивает новые форматы, включая короткие видео для цифровых платформ, а также внедряет гибридную модель производства, совмещающую классическую анимацию и технологии искусственного интеллекта.