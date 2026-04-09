От 60 до 480 рублей: сколько стоят пасхальные куличи в Челябинске перед праздником

Жители областного центра готовятся к Пасхе, которая в этом году выпадает на воскресенье, 12 апреля. В преддверии праздника корреспонденты Pchela.news изучили цены на пасхальную продукцию в магазинах и пекарнях города.
Сети магазинов.
В «Пятерочке» классический кулич стоит от 189 до 279 рублей в зависимости от размера. Творожный с вишней обойдется в 170 рублей. Наборы для декора — 130 рублей. Цены на яйца начинаются от 80 рублей.
В «Магните» традиционные куличи продают за 180−250 рублей. Маленькие — за 80 рублей. Краски для яиц стоят 30−60 рублей, наборы — 130 рублей. Посыпку для куличей можно купить за 60 рублей.
В «Монетке» маленький кулич с изюмом стоит 60 рублей. Яйца в среднем — около 100 рублей. Глазурь — 70 рублей.
Пекарни.
В «Маминой пекарне» творожный кулич с маком продают за 167 рублей. Здесь также можно купить печенье в виде пасхальных яиц. Кулич с пряной клюквой стоит 480 рублей.
В пекарнях «Конфитория» куличи украшают фигурками зайцев. Традиционный кулич весом 400 граммов стоит 300 рублей, а весом 130 граммов — 80 рублей.