СК решил объявить в международный розыск Семена Слепакова

Источник: РБК

Следствие намерено объявить в международный розыск комика Семена Слепакова (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

О возбуждении уголовного дела в отношении Слепакова сообщила московская прокуратура. По данным ведомства, за год его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).

Несмотря на это, находящийся за границей Слепаков опубликовал в социальной сети материалы без плашки иноагента.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении Слепакова в феврале 2026 года.

Минюст внес Семена Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. По данным ведомства, основанием послужили получение артистом финансирования из-за рубежа, высказывания против боевых действий на Украине, а также негативные высказывания в адрес российских граждан. В ноябре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Слепакова с требованием исключить его из перечня иноагентов.

В 2022 году артист переехал в Израиль. По данным прокуратуры, он до сих пор проживает за границей.

