Дополнительные автобусы будут курсировать в Арзамасе на Пасху

Жители смогут добраться после праздничного ночного богослужения.

Автобусы будут курсировать в Арзамасе с 02:40 до 03:00 по основным городским маршрутам в связи с проведением праздничного Пасхального богослужения (0+) в ночное время с 11 по 12 апреля, сообщается в официальном канале администрации в МАХ.

Например, маршрут № 1 будет организован с Соборной площади в сторону станции «Арзамас-2», маршрут № 2 — с Соборной площади через 11 микрорайон, а № 3 — с Соборной площади по проспекту Ленина и улице Короленко.

«Отправления будут производиться по мере накопления пассажиров с улицы Владимирского (медколледж). Стоимость проезда 32 рубля, действуют проездные билеты и льготы», — уточняется в сообщении.

Напомним, что движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода.