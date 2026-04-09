В Москве установили допустимые доли иностранных работников на 2027 год

Правительство России установило на 2026 год квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы, в размере 278,9 тыс. человек. При этом, согласно информации ТАСС, по итогам 2025 года Москва стала самым популярным регионом среди трудовых мигрантов. По патенту в столице работали около 631 тыс. иностранцев. На втором месте — Московская область (более 427 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (свыше 260 тыс.). Общее число иностранцев, работавших в России по патенту в 2025 году, составило почти 2,3 млн человек.