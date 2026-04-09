В Москве установили допустимые доли иностранных работников на 2027 год

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сохранила допустимую долю мигрантов у работодателей на уровне 2026 года, сказано в документе на сайте мэрии. Решение носит предварительный характер и может быть скорректировано в зависимости от экономической ситуации.
«Московская трехсторонняя комиссия решила: согласиться с предложением сохранить в 2027 году размеры допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории страны отдельные виды экономической деятельности на уровне установленных правительством на 2026 год», — сказано в документе.
Как уточняется в документе, квота для отдельных видов экономической деятельности остается неизменной. В сфере строительства, управления недвижимостью и обслуживания зданий допустимая доля иностранных работников не устанавливается.
Однако для некоторых отраслей ограничения сохраняются:
в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями показатель не может составлять более 15% от общей численности сотрудников;
для аптечной розницы и торговли в нестационарных объектах — 0%;
в сфере пассажирских и грузовых автоперевозок — 24%;
в спортивной деятельности (за исключением прочих видов) — 25%;
в сельском хозяйстве и лесозаготовках — 50%.
С начала следующего года в России запускается эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он будет действовать во всех субъектах страны до конца 2029 года, за исключением Москвы и Московской области. Ответственность за организацию набора возложат на МВД, а правительство наделят правом ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников для организованного найма.
Правительство России установило на 2026 год квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы, в размере 278,9 тыс. человек. При этом, согласно информации ТАСС, по итогам 2025 года Москва стала самым популярным регионом среди трудовых мигрантов. По патенту в столице работали около 631 тыс. иностранцев. На втором месте — Московская область (более 427 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (свыше 260 тыс.). Общее число иностранцев, работавших в России по патенту в 2025 году, составило почти 2,3 млн человек.
