Волгоградцы на Пасху смогут позвонить в колокола собора Александра Невского

Жители Волгограда на Светлой седмице смогут позвонить в колокола в православных храмах. Все желающие на Пасху 2026 года смогут подняться на колокольню кафедрального собора Александра Невского в центре города.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в кафедральном соборе, в Светлое Христово Воскресение, 12 апреля, волгоградцы смогут возвестить благую весть колокольным звоном с 12.00 до 16.30. На Светлой седмице с 13 по 19 апреля пускать на колокольню будут каждый час с 10.00 до 16.30.
Тем, кто захочет попасть на колокольню, нужно обратиться в церковную лавку. А после вечерней службы 12 апреля жителям региона раздадут Благодатный огонь, который привезут из Иерусалима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Пасха 2026 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах.