Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы на Пасху смогут позвонить в колокола собора Александра Невского

Жителей Волгограда приглашают позвонить в колокола на Светлой седмице.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда на Светлой седмице смогут позвонить в колокола в православных храмах. Все желающие на Пасху 2026 года смогут подняться на колокольню кафедрального собора Александра Невского в центре города.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в кафедральном соборе, в Светлое Христово Воскресение, 12 апреля, волгоградцы смогут возвестить благую весть колокольным звоном с 12.00 до 16.30. На Светлой седмице с 13 по 19 апреля пускать на колокольню будут каждый час с 10.00 до 16.30.

Тем, кто захочет попасть на колокольню, нужно обратиться в церковную лавку. А после вечерней службы 12 апреля жителям региона раздадут Благодатный огонь, который привезут из Иерусалима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Пасха 2026 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах.