Волгоградцы на Пасху смогут позвонить в колокола собора Александра Невского

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в кафедральном соборе, в Светлое Христово Воскресение, 12 апреля, волгоградцы смогут возвестить благую весть колокольным звоном с 12.00 до 16.30. На Светлой седмице с 13 по 19 апреля пускать на колокольню будут каждый час с 10.00 до 16.30.