В музее Ставрополя откроют детский культурный центр

Детский культурно-просветительский центр откроют в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
В учреждении отремонтируют помещения для будущего центра, который станет площадкой для «Школы юных музейщиков-экскурсоводов» и «Школы юного этнографа». Профориентационные объединения позволят привлечь подрастающее поколение к этнографическим исследованиям и музейному делу.
Как отметили в министерстве культуры края, закупка современного интерактивного оборудования для центра позволит существенно обновить материально‑техническую базу музея и повысить качество экспозиций. Также это создаст условия для всестороннего развития детей и подростков через художественное творчество и культурную деятельность.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.