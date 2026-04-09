Матвиенко: Калининградская область стала центром притяжения и территорией возможностей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в регион встретилась с губернатором Алексеем Беспрозванных. Спикер СФ подчеркнула, что Калининградская область имеет геостратегическое значение, что обуславливает постоянное внимание федеральных властей к её социально-экономическому положению.
Беспрозванных проинформировал Матвиенко о мерах по укреплению экономического потенциала области. Глава верхней палаты парламента отметила, что в рамках юбилея региона по инициативе губернатора запущен ряд проектов по повышению качества жизни людей.
«Подготовка к 80-летию области дала дополнительные возможности и финансовые ресурсы. Но главное — это работа команды региона по приоритетам, понимание дальнейшего развития», — заявила Матвиенко. Она заверила, что федеральные власти будут поддерживать начинания губернатора.
Во время осмотра инфраструктуры Беспрозванных обозначил инициативу по созданию филиала Национального центра «Россия».
«Для Калининградской области — региона с особым географическим положением — такая площадка, демонстрирующая достижения России и формирующая чувство гордости за страну, особенно важна и актуальна», — сказал губернатор.
Матвиенко поддержала инициативу. Среди значимых культурных проектов спикер СФ назвала недавно открывшийся филиал Третьяковской галереи и строительство филиала Большого театра.