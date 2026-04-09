В Нижегородской области создадут систему консультирования отцов

Опрос ВЦИОМ показал, что 46% россиян считают хорошим отцом того, кто принимает участие в жизни ребенка, проводя с ним время и интересуясь его жизнью. 42% опрошенных говорят, что считают хорошими отцами тех, кто поддерживает эмоциональную связь с ребенком, то есть любит его, заботится и понимает. Утверждение о том, что хороший отец это тот, кто содержит семью, в 2019 году выбрали 20% людей, а в 2025 году — 8%.