В Нижегородской области создадут систему консультирования отцов

Губернатор Глеб Никитин заявил в своем канале МАХ, что в Нижегородской области планируется создать систему консультирования отцов. Подробнее о том, какими должны быть современные папы, по мнению Никитина, и как помочь им стать полноценными родителями, рассказал контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».
Губернатор Нижегородской области призвал мужчин быть защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами. Только в союзе с надежным спутником жизни женщина может полноценно реализовать себя как мама. Также, видя такую правильную модель отношений, в семье будут расти счастливые дети. Поэтому в регионе собираются прорабатывать варианты психологической и социальной работы с будущими папами.
В конце прошлого года поддержать отцовство в России призвал Владимир Путин. Тогда президент объяснил необходимость активного участия мужчины в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и ведении здорового образа жизни для сохранения репродуктивного здоровья.
Когда-то отцы воспринимались как добытчики. Однако то время прошло, и теперь от современных пап ждут не только материального, но и эмоционального включения в родительство.
Сегодняшние условия, прежде всего экономические, изменили традиционную модель отношений. Из-за них мужчина не всегда может в одиночку содержать семью. На фоне полного равенства женщины становятся соучастниками материального благополучия, работая столько же, сколько и мужчины. В таких семьях мальчики с детства не рассматривают себя как будущих кормильцев, отметил социолог Александр Прудник.
Получается, что раз мужчина и женщина одинаково вкладываются в семью материально, то и воспитанием детей надо заниматься вместе. Именно такое мнение появляется в обществе.
Опрос ВЦИОМ показал, что 46% россиян считают хорошим отцом того, кто принимает участие в жизни ребенка, проводя с ним время и интересуясь его жизнью. 42% опрошенных говорят, что считают хорошими отцами тех, кто поддерживает эмоциональную связь с ребенком, то есть любит его, заботится и понимает. Утверждение о том, что хороший отец это тот, кто содержит семью, в 2019 году выбрали 20% людей, а в 2025 году — 8%.
Однако проблема в том, что не все отцы готовы включаться в родительство или не знают, как это сделать. Эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак отмечает, что участие пап в воспитании детей все чаще признается важным, но материнство все еще продолжает восприниматься как более тяжелая работа, так как более очевидна для общества.
Между тем директор ВЦИОМ Валерия Федорова уверена, что ответственное отцовство — одно из условий выхода из демографического кризиса.
В соответствии с поручением Президента РФ, в Госдуму внесено сразу несколько законопроектов, направленных на поддержку отцовства. Один из них предлагает запретить работодателям увольнять сотрудников с детьми до трех лет, если второй родитель в декрете. Сейчас такая защита есть только для одиноких родителей.
Другой проект — давать отцам две недели оплачиваемого отпуска после рождения ребенка. Это нужно, чтобы помочь маме с выпиской, оформлением документов, а также поддержать ее и наладить быт.
Спорным оказался законопроект о воспитании детей после развода: ребенок будет жить по очереди с каждым из родителей, чтобы оба сохранили равное участие в его жизни.
Как поддерживается отцовство в мире?
В скандинавских странах, например, есть «отцовская квота» — это часть оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, которая закрепляется за отцом и не может быть передана матери. В Исландии такой отпуск может длиться до 12 месяцев: шесть месяцев у матери, и шесть — у отца.
В 2009 году в Берлине был очень популярен клуб для пап и детей. Сначала туда приходили отцы-одиночки, которым оказывалась поддержка и помощь. Однако вскоре в клуб стали приходить и те папы, которые воспитывают детей в полной семье.
В Японии в 2010 году был запущен проект Ikumen (термин, обозначающий мужчину, который активно участвует в воспитании детей — прим. ред.). Целью программы стало привлечение людей к отцовству. Для этого предлагались льготы, сокращающие мужчинам рабочий день в первые шесть лет жизни ребенка. Также предусматривались курсы и семинары для повышения знаний о том, как быть хорошим родителем.