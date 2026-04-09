В Рассказове Тамбовской области модернизировали 20 километров электросетей

Модернизацию 20 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) завершили в микрорайоне Мальщина в Рассказове Тамбовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объем работ составил около 90% всей сетевой инфраструктуры микрорайона, сообщили в городской администрации.
«Проведенная масштабная работа имеет несколько ключевых преимуществ. В первую очередь это обеспечение стабильной и бесперебойной подачи электроэнергии жителям. Во вторую — техническая возможность для дальнейшего развития инфраструктуры связи. Новые опоры ЛЭП позволят проложить линии оптоволоконного интернета», — отметила глава города Вера Соколова.
Комплексную реконструкцию электросетей провели на улицах Некрасова, Трудовой, Зеленой, Молодежной и других. Помимо воздушных линий электропередачи также заменены 3 трансформаторные подстанции и около 300 индивидуальных приборов учета потребляемой населением электроэнергии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.