В Калининграде открыли Философский мост: Матвиенко и Беспрозванных перерезали красную ленточку

В Калининграде 9 апреля открыли Философский мост. Красную ленточку перед входом на.

Источник: KaliningradToday

подъёмный пролёт перерезали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Алексей Беспрозванных. Спикер верхней палаты парламента прошла по мосту одной из первых в сопровождении главы региона.

Благодаря долгожданной пешеходной связи с острова Канта теперь можно быстрее добираться с материковой части города и обратно, написал Беспрозванных в Telegram. В пешей доступности без подъёмов на эстакадный мост оказались сразу три музея: Мирового океана, изобразительных искусств и Кафедральный собор. Мост связал разные части Музейного квартала. Губернатор поблагодарил Сбербанк за поддержку и участие в проекте.

На середине пути Валентину Ивановну встретил высокий молодой человек в церемониальной мантии и головном уборе БФУ им. И. Канта. Студент преподнёс спикеру пышный букет алых цветов.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше