В Калининграде открыли Философский мост: Матвиенко и Беспрозванных перерезали красную ленточку

Благодаря долгожданной пешеходной связи с острова Канта теперь можно быстрее добираться с материковой части города и обратно, написал Беспрозванных в Telegram. В пешей доступности без подъёмов на эстакадный мост оказались сразу три музея: Мирового океана, изобразительных искусств и Кафедральный собор. Мост связал разные части Музейного квартала. Губернатор поблагодарил Сбербанк за поддержку и участие в проекте.