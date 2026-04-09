В Калининграде открыли Философский мост: Матвиенко и Беспрозванных перерезали красную ленточку

подъёмный пролёт перерезали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Алексей Беспрозванных. Спикер верхней палаты парламента прошла по мосту одной из первых в сопровождении главы региона.
Благодаря долгожданной пешеходной связи с острова Канта теперь можно быстрее добираться с материковой части города и обратно, написал Беспрозванных в Telegram. В пешей доступности без подъёмов на эстакадный мост оказались сразу три музея: Мирового океана, изобразительных искусств и Кафедральный собор. Мост связал разные части Музейного квартала. Губернатор поблагодарил Сбербанк за поддержку и участие в проекте.
На середине пути Валентину Ивановну встретил высокий молодой человек в церемониальной мантии и головном уборе БФУ им. И. Канта. Студент преподнёс спикеру пышный букет алых цветов.