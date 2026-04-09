В селе Селихино Хабаровского края обновили центр славянской культуры

Центр славянской культуры, обновленный по нацпроекту «Семья», открыли в селе Селихино Комсомольского района Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Ремонт центра «Славянский дом», проводившийся в течение 2025 и 2026 годов, был завершен досрочно. В ходе работ заменили системы отопления и электроснабжения, смонтировали систему пожарной сигнализации, установили пандус. Также обновили второй этаж, котельную, зрительный и танцевальный залы, смонтировали сцену на металлическом каркасе.
«Наша особая гордость — зрительный зал на 152 посадочных места. Здесь появились современная звуковая аппаратура, световое оборудование, звукопоглощающий потолок, удобные кресла для зрителей. Теперь можем проводить мероприятия на высоком профессиональном уровне. А наше многофункциональное фойе теперь не просто комфортная зона отдыха, но и выставочное пространство. Появилось больше возможностей, чтобы приобщать детей к культуре и искусству, развивать творческие способности жителей села», — отметила директор центра Елена Бывшева.
В «Славянском доме» занимаются по различным творческим направлениям 263 человека, всего 14 коллективов художественной самодеятельности и клубных объединений. Также центр является местом проведения крупнейших районных и краевых мероприятий. Так, в день открытия обновленного пространства состоялся гала-концерт районного конкурса художественного творчества детей и юношества «Новые имена Комсомольского района», посвященного 100-летию со дня образования муниципалитета. Праздник объединил свыше 150 ребят со всего района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.