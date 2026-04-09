Калининградцев с Днём взятия Кёнигсберга поздравили побратимы из Рыбинска

9 апреля в России отмечают День героического штурма и взятия Кёнигсберга. С праздником жителей Калининградской области поздравил глава Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков. Калининград и Рыбинск являются городами-побратимами.
«От имени всех жителей Рыбинска и от себя лично сердечно поздравляю всех калининградцев с Днём воинской славы, с Днём взятия Кенигсберга. Мы в прошлом году были потрясены, участвуя в праздновании 80-летия взятия Кёнигсберга, потрясены тем, с какой любовью калининградцы относятся к своему городу, как масштабно празднуется этот святой для Калининграда день. И сегодня я хотел бы поздравить вас с установлением Отдельные даты с установлением президента России Дня воинской славы, Дня взятия Кёнигсберга. С праздником вас, дорогие калининградцы!», — говорится в обращении.
Помимо Рыбинска, городами-побратимами Калининграда также являются:
Красноярск (Россия) Омск (Россия) Самара (Россия) Северодвинск (Россия) Ярославль (Россия) Ереван (Армения) Минск (Беларусь) Гомель (Беларусь) Брест (Беларусь) Гродно (Беларусь) Барановичи (Беларусь) Дятлово (Беларусь) Берлин-Лихтенберг (Германия) Киль (Германия) Росток (Германия) Бремерхафен (Германия) Цайц (Германия) Потсдам (Германия) Боденвердер (Германия) Ольборг (Дания) Фюн (Дания) Форли (Италия) Кальяри (Италия) Катания (Италия) Шербур (Франция) Патры (Греция) Скопье (Северная Македония), Гронинген (Нидерланды) Кальмар (Швеция) Гуюань Нинся (Китай) Далянь (Китай).
В Калининграде отметили 81-ю годовщину штурма Кёнигсберга масштабным концертом и полевой кухней.