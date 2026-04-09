Белорусы могут пожаловаться на состояние кладбищ в Госконтроль накануне Радуницы

Комитет государственного контроля объявил горячую линию по состоянию кладбищ накануне Радуницы. Позвонить по номеру 191 можно в пятницу, 10 апреля, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Второй вариант — обратиться в чат-бот телеграмм-канала КГК.
Среди проблемных тем, с которыми можно обратиться на горячую линию, — ненадлежащее состояние кладбищ. Речь идет про отсутствие контейнерных площадок или контейнеров для сбора мусора, а также о повреждении ограждений, складировании поваленной древесины и мусора вне мест, для этого отведенных.
Также КГК выслушает жалобы на отсутствие обустроенных подъездных дорог к местам захоронения, захламленности проходов к ним. Затронут и проблематику несвоевременного вывоза мусора. Обратят внимание и на случаи ненадлежащей работы администраций кладбищ по поддержанию порядка.
Тем временем архитектор назвал деревни под Минском, где до 2050 года появятся районы города.
А белорусский врач назвала органы-мишени, которые повреждает высокое давление.