Движение по улице Маршала Жукова ограничат до 17 июня

Объезд предусмотрен по прилегающим улицам.

Источник: Время

С 07:00 13 апреля до 23:59 17 июня будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Маршала Жукова — от дома № 2 до дома № 1Б из-за проведения строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Нижнего Новгорода.

Объехать зону перекрытия можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода.