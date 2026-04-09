Автомобилисты не смогут проехать по улице Маршала Жукова с 13 апреля

Речь идет об участке от дома № 2 до дома № 1Б.

Источник: Живем в Нижнем

С 13 апреля на участке улицы Маршала Жукова в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об участке от дома № 2 до дома № 1Б. Причина ограничения — производство строительно-монтажных работ. Проезд по участку закроют 13 апреля в 7 часов утра. Ограничение будет действовать до 23:59 17 июня.

«Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — сообщили в городской администрации.

Ранее мы писали, что проезд ограничат в Нижнем Новгороде 11 и 12 апреля в связи с Крестным ходом.