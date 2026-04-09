Матвиенко проинспектировала стройку моста через Преголю и трамвайное депо Калининграда

В депо «КалининградГорТранс» Матвиенко ознакомили с программой модернизации. Губернатор сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте вырос на 9% за год, а обновление трамвайной сети позволит увеличить долю электротранспорта и поднять использование общественного транспорта на 30% к 2031 году. Матвиенко назвала это важнейшим элементом развития городской инфраструктуры и напомнила, что транспортной теме уделили особое внимание на Днях области в Совете Федерации.