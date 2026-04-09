Матвиенко проинспектировала стройку моста через Преголю и трамвайное депо Калининграда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных проверила ход ключевых инфраструктурных проектов в Калининграде.
Спикер СФ осмотрела строящийся автодорожный мост, где применяются уникальные инженерные решения. Матвиенко подчеркнула важность объекта для экономики и туризма региона и потребовала строго контролировать эффективность расходования средств. Беспрозванных пояснил, что мост разгрузит старый двухъярусный мост и улучшит транспортную ситуацию в городе. Он поблагодарил федеральный центр за перераспределение 1,5 млрд рублей, что ускорило стройку.
В депо «КалининградГорТранс» Матвиенко ознакомили с программой модернизации. Губернатор сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте вырос на 9% за год, а обновление трамвайной сети позволит увеличить долю электротранспорта и поднять использование общественного транспорта на 30% к 2031 году. Матвиенко назвала это важнейшим элементом развития городской инфраструктуры и напомнила, что транспортной теме уделили особое внимание на Днях области в Совете Федерации.
Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова показала новый центр «Планета Океан» с галереей аквариумов, детским пространством и интерактивными лабораториями. Матвиенко отметила высокий туристический потенциал региона и призвала активнее его использовать.