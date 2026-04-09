В Калининграде вновь ищут подрядчика для расчистки Верхнего озера

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт в связи с ненадлежащим исполнением. «Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025—2026 годах», — сообщило минприроды.