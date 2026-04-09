Арбитраж взыскал с Sunlight 17,3 млн руб. за плагиат украшений

Арбитражный суд Москвы взыскал с юрлица Sunlight — ООО «Солнечный свет» — компенсацию в размере 17,3 млн руб. за нарушение авторских прав ООО «Джосер» (бренд Joser) на дизайн украшений, следует из решения суда.
Суд также обязал Sunlight в течение десяти дней со вступления в силу решения опубликовать на главной странице сайта информацию о том, что «ООО “Солнечный свет” своими действиями по реализации 24 моделей украшений нарушил исключительные авторские права ООО “Джосер” на дизайн украшений Joseru3 коллекции The Order». В случае отказа компании грозит судебная неустойка в размере 2 тыс. руб. «за каждый день неисполнения решения». ООО «Джосер» требовало компенсации в размере около 114,5 млн руб.
Как пояснил истец, ему стало известно, что произведения Joser «незаконно использованы ответчиком (путем их переработки) в дизайне спорных товаров». По его словам, в апреле 2023 года, после появления информации об украшениях в открытом доступе, с генеральным директором ООО «Солнечный свет» связался сотрудник ООО «Джосер» и предложил выпустить ограниченным тиражом коллекцию украшений, выполненных по мотивам архитектурных элементов, для продажи в розничной сети Sunlight. «То есть ответчику было известно о ранее созданных произведениях “Джосер” и что практически полное воспроизведение дизайна произведений “Джосер” в дизайне спорных товаров, по мнению истца, является не случайным совпадением, а намеренным заимствованием и переработкой», — говорится в решении. Украшения были созданы архитектором и дизайнером Дарьей Беляковой, основателем бренда Joser.
В Sunlight, оспаривая иск, ссылались на то, что истец не подтвердил наличие исключительного права на произведения дизайна.
«Оспаривая авторство Беляковой Д. А. на произведения, а также принадлежность исключительных прав на произведения истцу, ответчик не представил никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать об авторстве и/или принадлежности исключительных прав на произведения каким-либо иным лицам. Следовательно, в этом случае действует презумпция авторства Беляковой Д. А.», — пояснил суд.
Ответчик также настаивал, что дизайн украшений Sunlight «не является воспроизведением или переработкой дизайна изделий истца», поскольку, по заключению одного из экспертов, «дизайны ювелирных изделий ООО “Джосер” из серий Parthenon, Kazanskiy, Memphis могут быть признаны результатами творческой деятельности по созданию новых оригинальных и уникальных элементов только в части использования приемов сочетания граненой “механистичной” формы с декором разноцветными вставками “дорожка” и использования в форме серьги и кольца выпуклых полукруглых граней, образующих при взгляде на изделие сверху как бы венчик лепестков вокруг округлой сердцевины цветка». В 90% же случаев их дизайн состоит из широко известных и общеупотребимых в современном ювелирном искусстве приемов декора.
«Дизайны ювелирных изделий ООО “Солнечный свет” под брендом Sunlight не являются производными произведениями, созданными путем переработки произведений ООО “Джосер” из серий Parthenon, 5 Kazanskiy, Memphis, а являются сходными с ними внешне ювелирными украшениями, возникшими как результат параллельного творчества, переработки принципиально иных исходных образцов и прототипов (шестеренок, шайб, гаек, болтов и т.п.) с использованием широко употребимых и общеизвестных приемов декора», — настаивал ответчик.
Как рассказал РБК юрист ООО «Джосер» Владимир Родионов, Sunlight ввез в Россию украшения общей стоимостью более 57 млн руб., что подтверждается сведениями из Федеральной пробирной палаты. По утверждению Sunlight, они успели продать изделия на сумму 8,6 млн руб., а остальные были уничтожены после подачи иска. «Соответственно, суд взыскал компенсацию в размере двукратного объема продажи — 17,3 млн руб. Насколько нам известно, это крупнейший случай взыскания компенсации за нарушение прав на авторский дизайн в сфере ювелирных украшений», — пояснил юрист.
Как объяснил РБК вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго, есть три варианта расчета суммы компенсации за плагиат. «Первый вариант — от 10 тыс. до 5 млн руб. на усмотрение суда и, соответственно, в зависимости от размера нарушения права. Второй вариант — это двукратная цена продажи контрафакта. То есть узнается, за какую цену продавались эти изделия, которые были предметами плагиата, и сумма умножается на два. И третий вариант: если право на вещь было приобретено, интеллектуальное право, то в размере двукратной стоимости приобретенного права», — рассказал он.
«Важно, по какому основанию истец просил взыскать компенсацию, если, например, двойная стоимость контрафактного товара, то суд не должен был уменьшить сумму меньше однократной стоимости. Поэтому в сухом остатке так: сумма взыскана довольно крупная, но на сегодняшний день ей никого не удивишь, она соответствует объективным российским реалиям», — отметил, в свою очередь, управляющий партнер ЮК «Гаврюшкин и партнеры», юрист по защите интеллектуальной собственности Сергей Гаврюшкин. Вопросы размера компенсации самые спорные и неоднозначные на сегодняшний день в судебной практике из-за огромного разбега возможной компенсации и размытых и жестко не регламентированных критериев ее размера, сказал Гаврюшкин.
