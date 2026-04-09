Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена на дизельное топливо резко выросла на воронежских АЗС

Также за неделю подорожали все марки бензина.

Источник: Freepik

В Воронежской области не прекращается еженедельный рост цен на топливо. Об этом сообщил Воронежстат в четверг, 9 апреля.

Сильнее всего подорожал дизель — на 27 копеек. Теперь за литр топлива водителям придётся отдать 73,34 рубля.

Среди популярных марок бензина больше всего в цене прибавил АИ-95. Подорожание составило 20 копеек. Литр топлива теперь обойдётся в 69,28 рубля. АИ-92 вырос в цене на 16 копеек, составив 63,6 рубля за литр.

Меньше всего вырос в цене бензин марки АИ-98. Топливо подорожало на 11 копеек. Литр обойдётся автомобилистам в 92,14 рубля.