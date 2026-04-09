Цена на дизельное топливо резко выросла на воронежских АЗС

В Воронежской области не прекращается еженедельный рост цен на топливо. Об этом сообщил Воронежстат в четверг, 9 апреля.
Сильнее всего подорожал дизель — на 27 копеек. Теперь за литр топлива водителям придётся отдать 73,34 рубля.
Среди популярных марок бензина больше всего в цене прибавил АИ-95. Подорожание составило 20 копеек. Литр топлива теперь обойдётся в 69,28 рубля. АИ-92 вырос в цене на 16 копеек, составив 63,6 рубля за литр.
Меньше всего вырос в цене бензин марки АИ-98. Топливо подорожало на 11 копеек. Литр обойдётся автомобилистам в 92,14 рубля.