В Перми на два месяца полностью закроют для движения участок шоссе Космонавтов

В Перми в рамках строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская» временно ограничат движение на участке ш. Космонатов. Движение для всех видов транспорта введут между улицами Строителей и Стахановской.
Согласно распоряжению краевого Минтранса, ограничения вступят с 00:00 11 апреля и продлятся до 00:00 11 июня 2026 года. Строительно-монтажные работы проведет ООО «ТехДорГрупп».
В Перми с 10 апреля также на два месяца закрыли для проезда участок улицы Борчанинова от ул. Пермской до ул. Екатеринской. На 130-метровом участке проведут капитальный ремонт дорожного полотна.