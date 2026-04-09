Бывший начальник ЦСК ВВС Владимир Ерохин умер в Самаре

Бывший начальник ЦСК ВВС, экс-президент федерации пулевой и стендовой стрельбы региона Владимир Ерохин ушел из жизни, об этом сообщает министерство спорта Самарской области. Ему был 61 год.
«Владимир Ерохин — полковник в отставке, заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России», — прокомментировала пресс-служба минспорта.
Владимир Ерохин в 1997 году стал замначальника клуба ЦСК ВВС, а с 2009 по 2012 годы был его руководителем.
Прощание с покойным пройдет 10 апреля с 10.00 до 11.00 в Самаре на улице Лунной, 1А. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Ерохина.