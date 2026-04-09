В Ленобласти хотят закрыть несколько дорог для большегрузов

А за перегруз будут штрафовать.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ленобласти задумались о том, чтобы закрыть для большегрузов несколько региональных дорог. Как пишет Moika78.ru, на главных магистралях появятся пункты контроля веса. С тех, кто едет с перегрузом, будут требовать плату. А на часть дорог и вовсе перестанут пускать фуры. На днях губернатор Александр Дрозденко встретился с представителями дорожных служб и стройкомпаний области, а также перевозчиками. Все стороны согласились, что заинтересованы в сохранении качества трасс в регионе.

— По итогам совещания глава Ленобласти поручил разработать грузовой каркас, который определит, по каким дорогам можно двигаться грузовикам, а какие станут для них закрыты. Необходимо разработать карту дорог. Тех, кто ездит с перегрузом, начнут штрафовать после проверки на весовом контроле, — сообщает издание.

Губернатор Александр Дрозденко добавил, что задача властей 47 региона — дать работать предпринимателям, но постараться сохранить дороги для жителей. К слову, полученные за перегруз деньги обещают тратить на ремонт разбитой проезжей части в области.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
