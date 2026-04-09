В Ленобласти хотят закрыть несколько дорог для большегрузов

Власти Ленобласти задумались о том, чтобы закрыть для большегрузов несколько региональных дорог. Как пишет Moika78.ru, на главных магистралях появятся пункты контроля веса. С тех, кто едет с перегрузом, будут требовать плату. А на часть дорог и вовсе перестанут пускать фуры. На днях губернатор Александр Дрозденко встретился с представителями дорожных служб и стройкомпаний области, а также перевозчиками. Все стороны согласились, что заинтересованы в сохранении качества трасс в регионе.