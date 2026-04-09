В Калининграде отыскали дом, который продают за 225 млн рублей

Топ-3 самых дорогих домов, выставленных на продажу через объявления, возглавил особняк площадью 300 кв. м и стоимостью 225 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».
Одноэтажный домик, о котором идет речь, расположен в Большом Исаково. Его планировка включает мастер-спальню с гардеробной и ванной, несколько жилых комнат для гостей и большое пространство с кухней-гостиной. Есть система «умный дом», климат-контроль и прочая дорогая «начинка».
На втором месте трехуровневый роскошный объект стоимостью 200 млн рублей и площадью 270 кв. м. Находится он на Куршской косе.
На третьем месте расположился дом за 165 млн рублей площадью 381 кв. м в Светлогорске в окружении хвойного леса.