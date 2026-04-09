В Калининграде заказывают проекты для ремонта трамвайных путей. На разработку документации выделили около 123 миллионов рублей. Информацию о поиске подрядчиков опубликовали на сайте госзакупок.
Власти планируют отремонтировать трамвайные пути и контактную сеть на проспекте Мира — от площади Победы до улицы Ковальчук, включая разворотное кольцо. На проект выделили 43 миллиона рублей.
Кроме того, в Калининграде планируют отремонтировать трамвайные пути на улице Черняховского, включая узел на пересечении с Ленинском проспектом. На работы выделили 33 миллиона рублей. Разработку документации для ремонта путей и сетей на улице Шевченко оценили в 11 миллионов. Там приведут в порядок участок от узла по Ленинскому проспекту до Фрунзе.
На Дзержинского планируют отремонтировать трамвайные пути от улицы Октябрьской до аллеи Смелых. Работы по разработке документации оценили в 13 миллионов рублей. Также власти выделили 23 миллиона рублей на проект ремонта трамвайных путей и контактной сети на аллее Смелых. В администрации Калининграда отметили, что в документации необходимо предусмотреть автоматические стрелки, приподнятые платформы и ограждения. Капитальный ремонт трамвайных путей и сетей планируют провести в 2028—2030 годах.
Выполнить работы нужно в течение 270 дней с даты заключения контракта. Перед разработкой проекта специалисты должны провести инженерные изыскания.
Ранее сообщали, что власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Программа модернизации сети рассчитана до 2031 года. Её оценивают в десять миллиардов рублей. Эти деньги регион рассчитывает получить из федерального бюджета.
В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра».
В ноябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в бюджет 2026 года планируют заложить деньги на разработку проекта для реконструкции всей трамвайной сети. Сейчас в городе ремонтируют отдельные участки.