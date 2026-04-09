В Калининграде заказывают проекты для ремонта трамвайных путей

Кроме того, в Калининграде планируют отремонтировать трамвайные пути на улице Черняховского, включая узел на пересечении с Ленинском проспектом. На работы выделили 33 миллиона рублей. Разработку документации для ремонта путей и сетей на улице Шевченко оценили в 11 миллионов. Там приведут в порядок участок от узла по Ленинскому проспекту до Фрунзе.