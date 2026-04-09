6 новых водооткачивающих машин приступили к работе в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и дорожные службы города принимали сегодня новую водооткачивающую технику. Шесть машин большой мощности поступили в дорожные учреждения города и уже начали работу на улицах. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.
«Первые впечатления водителей — современная, мощная, “рвётся” в работу», — написал Юрий Шалабаев.
Глава города, общаясь с водителями, отметил, что сложная паводковая ситуация в Нижнем Новгороде была вполне ожидаема после того, как зимой количество выпавшего снега побило все рекорды. Поэтому было принято решение дополнительно закупить водооткачивающую технику.
«И сейчас это решение себя оправдало. Пришедшие новые шесть водооткачивающих машин бо́льшей мощности, чем были в работе, уже сегодня приступят к откачке в районах», — сказал Юрий Шалабаев.
Как отметил мэр, в городе есть несколько локаций, которые традиционно подтапливаются: река Кудьма в Новинском сельсовете и в Кстовском районе, а также большие частные секторы в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Московском районах. В Нижегородском районе тоже есть такие локации, за которыми также приходится следить. Глава города подчеркнул, что в каждом районе работают противопаводковые команды, которые занимаются проблемными участками и отрабатывают обращения жителей.
Директор МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода» Михаил Баранов отчитался перед мэром, что мониторинг паводковой ситуации проводится круглосуточно — в режиме повышенной готовности работают аварийно-спасательный отряд и оперативные группы администраций районов.
Юрий Шалабаев рассказал, что сформировано девять противопаводковых команд и они полностью обеспечены необходимой техникой — откачиванием воды и последующей уборкой территорий занимается больше 200 единиц техники.
«У нас около 60 единиц водооткачивающей техники: мотопомпы, насосы, каналопромывочные машины. Ситуация контролируемая. Каждый день возникают какие-то новые локации, старые уходят, дорожники реагируют. Сейчас подъем воды в реках Ока и Волга фиксируется на отметках более 67 метров. Опасным для города является значение в 72 метра по Балтийской системе», — объяснил глава города, напомнив, что в 2021 году вода поднималась до отметки в 70 метров. Тогда были серьезно подтоплены садовые участки и опыт решения ликвидации последствий в тех условиях учитывается в сегодняшней ситуации.
Осматривая новые машины, Юрий Шалабаев подчеркнул, что закупка техники будет продолжена. Машинист КДМ 5 разряда Иван Барышников поблагодарил главу города за покупку новой техники и отметил, что на старых машинах объем бочек был меньше, а сейчас одна машина заменяет три. А водитель нового илососа из МБУ «РЭД» Автозаводского района Сергей Чалов похвалил новую машину за мощность и многофункциональность. Он остался доволен тем, что железные бочки в машине сделаны из нержавейки и оцинкованы, что гарантирует их долговечность.
Водитель с 30-летним стажем из МБУ «Дорожник» Сормовского района Петр Кудряшов, кроме комфортной работы на новой машине, отметил высокую производительность — она быстрее закачивает воду. А Петр Кудряшов назвал еще одним большим плюсом то, что в машине тепло, так как работать приходится в любую погоду и часто под дождем.
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов отчитался, что дорожники полностью выполняют поручение главы города и работают в усиленном режиме: круглосуточно откачивают воду и очищают дороги.
«В конце февраля-марте дорожники чистили дождеприёмные колодцы от снега и льда. Задействовано было двадцать бригад, восемьдесят человек. Прочистили более 5 330 колодцев. Дальше, как половодье пройдёт, приступим к промывке перепускных труб и ливневых коллекторов. В ежедневном режиме проводим мониторинг всех перепускных труб через дороги, чтобы оперативно их очистить для беспрепятственного прохождения воды. Проводится работа и по обследованию и очистке водоотводных каналов», — заверил он.
Напомним, в своих социальных сетях Юрий Шалабаев писал, что он дважды в сутки получает оперативную информацию от управления ГОЧС города и дорожников по ситуации с подтоплениями — утром и вечером — и всегда имеет полную информацию о паводковой ситуации.