6 новых водооткачивающих машин приступили к работе в Нижнем Новгороде

«У нас около 60 единиц водооткачивающей техники: мотопомпы, насосы, каналопромывочные машины. Ситуация контролируемая. Каждый день возникают какие-то новые локации, старые уходят, дорожники реагируют. Сейчас подъем воды в реках Ока и Волга фиксируется на отметках более 67 метров. Опасным для города является значение в 72 метра по Балтийской системе», — объяснил глава города, напомнив, что в 2021 году вода поднималась до отметки в 70 метров. Тогда были серьезно подтоплены садовые участки и опыт решения ликвидации последствий в тех условиях учитывается в сегодняшней ситуации.