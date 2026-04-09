В ЦБ допустили уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют

В рамках регулирования крипторынка в России предполагается ввести уголовную ответственность за безлицензионную деятельность, рассказал в эфире программы «Инвестиционный час» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он отметил, что законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» базируется на легальной деятельности финансовых посредников.
«Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии — ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, — то возможно установление уголовной ответственности», — сказал он.
Чистюхин напомнил, что сегодня в Уголовном кодексе уже есть общая ответственность за осуществление безлицензионной деятельности, но, по его мнению, когда «состав специальный», он «лучше применяется». «Сегодня в отношении кредитных организаций, в отношении банков такое решение уже принято», — пояснил зампред ЦБ.
Что касается административной ответственности, основное бремя будет лежать на финансовых посредниках, рассказал он. То есть фактически, когда лицо — гражданин или юридическое лицо — пришло к финансовому посреднику, то дальше за все совершаемые операции будет отвечать именно этот посредник. «А вот если лицо не пришло и совершает, то это вопрос к лицу», — добавил Чистюхин.
