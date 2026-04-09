В Воронежской области построят завод по переработке зерна

Завод по глубокой переработке зерна и производству лизина и треонина построят в Воронежской области. Увеличение объемов внешней торговли соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Предприятие планируют создать петербургский дистрибьютор кормовых аминокислот «Агритек Био» и китайский производитель — компания Eppen Investments Group. Планируется, что в год оно будет перерабатывать 250 тыс. тонн кукурузы, выпуская аминокислоты — 200 тыс. тонн треонина и 200 тыс. тонн лизина, эти вещества используются как добавки в комбикорма для животных.
Для размещения предприятия потребуется земельный участок площадью не менее 100 га. На производстве предусмотрены 614 рабочих мест.
«Проект объединяет китайский опыт в производстве треонина и лизина, российские ресурсы и выгодное географическое положение. Реализация проекта позволит России стать самодостаточной на рынке треонина и лизина, а также создать существенные рыночные преимущества на зарубежных рынках по треонину, лизину и прочим аминокислотам. Регион выбран удачно, так как в Воронежской области производится много кукурузы и рядом есть крупные клиенты — животноводы и производители кормов», — сообщил директор Воронежского центра информационного обеспечения агропромышленного комплекса Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.