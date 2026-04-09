Впервые подавлены три аутоиммунных болезни при помощи CAR-T иммунотерапии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Германии разработали подход, который позволяет использовать аналог противоопухолевой CAR-T терапии для точечного уничтожения патогенных иммунных клеток, вызывающих аутоиммунные заболевания. Такой подход избавил пациентку от сразу трех подобных болезней, пишут ученые в статье в научном журнале Med.
«Пациентка страдала от данных сбоев в работе иммунитета на протяжении более десяти лет, и благодаря новой терапии симптомы этих болезней отсутствуют у нее уже много месяцев. Это существенно улучшило ее здоровье и позволило ей вернуться к нормальной жизни», — заявил профессор Университета Эрлангена Фабиан Мюллер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как объясняют биологи, недавно они разработали подход, который позволяет использовать CAR-T терапию, популярную иммунотерапию от рака, для борьбы с аутоиммунными болезнями. Для этого ученые извлекают часть иммунных клеток пациента и «перепрограммируют» их таким образом, что те начинают атаковать патогенные B-клетки и прочие компоненты иммунитета, вызывающие аутоиммунную реакцию.
Одним из первых реципиентов этой терапии стала 47-летняя пациентка, страдавшая сразу от трех тяжелых аутоиммунных болезней — аутоиммунной гемолитической анемии, болезни Верльгофа и антифосфолипидного синдрома. Все эти заболевания характеризуются тем, что иммунитет их носителей начинает атаковать разные компоненты крови и кровеносных сосудов, что приводит к спонтанным тромбозам, кровоизлияниям и прочим опасным для жизни патологиям.
Ни одна из существующих терапий не помогла пациентке, что побудило ее обратиться за помощью к ученым, предложившим ей пройти курс экспериментальной CAR-T терапии. В ее рамках исследователи извлекли Т-клетки из кровотока больной, «перепрограммировали» и заставили их атаковать все патогенные B-клетки, присутствующие в ее организме и вырабатывающие большие количества белка CD19.
Введение нескольких миллионов подобных Т-клеток в организм пациентки привело к тому, что всего через две недели ее состояние значительно улучшилось, что сопровождалось уничтожением 98% патогенных В-клеток в ее организме. Через три недели концентрация гемоглобина в ее крови удвоилась, концентрация антител к фосфолипидам упала до нуля, а количество тромбоцитов также нормализовалось. Столь быстрое и полное излечение сразу трех болезней подчеркивает высокий потенциал данной формы CAR-T терапии, подытожили ученые.
Об аутоиммунных болезнях.
Небольшая, но существенная часть хронических болезней, таких как тиреоидит или ревматоидный артрит, развиваются в результате появления сбоев в работе иммунитета, заставляющих его клетки атаковать здоровые ткани организма. Во многих подобных случаях пациенты вынуждены постоянно принимать лекарства, подавляющие работу всего иммунитета в целом, что заметно ограничивает и ухудшает качество их жизни.