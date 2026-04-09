Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируют протестировать белорусские электробусы

Пассажиров в Ростовской области будут возить новые белорусские троллейбусы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют протестировать белорусские электробусы. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в социальных сетях после официальной встречи с послом дружественной республики.

Власти намерены масштабно обновить парк общественного транспорта. Сейчас чиновники рассматривают возможность вывести на городские маршруты современные машины производства Минского автомобильного завода, а также установить для них новые зарядные станции.

— Наши планы сотрудничества воплощаются в реальные шаги. Товарооборот между областью и республикой уже достиг почти 800 миллионов долларов. У нас есть огромный потенциал выйти на отметку в один миллиард, — подчеркнул глава региона.

Помимо транспортной сферы, стороны планируют развивать гуманитарные связи. Политик напомнил, что у региона подписано 13 побратимских договоров, а в преддверии Дня Победы народы объединят совместные культурные и патриотические мероприятия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

