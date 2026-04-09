В Ростовской области планируют протестировать белорусские электробусы. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в социальных сетях после официальной встречи с послом дружественной республики.
Власти намерены масштабно обновить парк общественного транспорта. Сейчас чиновники рассматривают возможность вывести на городские маршруты современные машины производства Минского автомобильного завода, а также установить для них новые зарядные станции.
— Наши планы сотрудничества воплощаются в реальные шаги. Товарооборот между областью и республикой уже достиг почти 800 миллионов долларов. У нас есть огромный потенциал выйти на отметку в один миллиард, — подчеркнул глава региона.
Помимо транспортной сферы, стороны планируют развивать гуманитарные связи. Политик напомнил, что у региона подписано 13 побратимских договоров, а в преддверии Дня Победы народы объединят совместные культурные и патриотические мероприятия.
