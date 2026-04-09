Судью и зампредседателя назначили в Южном окружном военном суде в Ростове

В Ростове-на-Дону назначили судью и заместителя председателя Южного окружного военного суда. Кадровые решения утвердили в соответствии с указом президента России от 9 апреля 2026 года.
Пост заместителя председателя Южного окружного военного суда занял Денис Галкин. Новый судья — Омар Тогузаев.
Кроме того, по указу главы государства, председателем Буденновского гарнизонного военного суда назначили Дмитрия Иванова, а судьей Донецкого гарнизонного военного суда стал Илья Березовский.
— Поздравляем с назначением, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны, — написали в соцсетях представители Южного окружного военного суда.
