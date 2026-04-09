Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судью и зампредседателя назначили в Южном окружном военном суде в Ростове

Президент России утвердил кадровые назначения в Южном окружном военном суде.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону назначили судью и заместителя председателя Южного окружного военного суда. Кадровые решения утвердили в соответствии с указом президента России от 9 апреля 2026 года.

Пост заместителя председателя Южного окружного военного суда занял Денис Галкин. Новый судья — Омар Тогузаев.

Кроме того, по указу главы государства, председателем Буденновского гарнизонного военного суда назначили Дмитрия Иванова, а судьей Донецкого гарнизонного военного суда стал Илья Березовский.

— Поздравляем с назначением, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны, — написали в соцсетях представители Южного окружного военного суда.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.