Крымский мост сейчас — обстановка к вечеру четверга

Мост был закрыт в четверг в 12:15. Параллельно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось полчаса, после чего с обеих сторон скопились пробки. Постепенно очереди сокращались и к 17:00 полностью исчезли. Спустя час со стороны Керчи снова образовался небольшой автомобильный затор.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 20 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Со стороны Тамани въезд в Крым свободен.
Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.