Донское предприятие освоило новый метод производства моющих средств

Волгодонское химическое предприятие «Кристалл» в Ростовской области освоило новый метод производства моющих средств, что соответствует целям нацпроекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Завод внедрил «башенный метод» производства гранулированных моющих средств. Это способ делать стиральный порошок в специальной высокой башне (сушильной). Жидкую смесь с моющими компонентами распыляют сверху вниз. По мере падения капли быстро высыхают под горячим воздухом и превращаются в сухие гранулы — ровные, сыпучие, удобные для упаковки и хранения.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.