Донское предприятие освоило новый метод производства моющих средств

В результате получаются гранулы, удобные для упаковки и хранения.

Источник: Национальные проекты России

Волгодонское химическое предприятие «Кристалл» в Ростовской области освоило новый метод производства моющих средств, что соответствует целям нацпроекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

Завод внедрил «башенный метод» производства гранулированных моющих средств. Это способ делать стиральный порошок в специальной высокой башне (сушильной). Жидкую смесь с моющими компонентами распыляют сверху вниз. По мере падения капли быстро высыхают под горячим воздухом и превращаются в сухие гранулы — ровные, сыпучие, удобные для упаковки и хранения.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше