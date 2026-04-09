Два склада с нелегальным алкоголем на четыре миллиона рублей нашли на Бору

В Нижегородской области полицейские пресекли крупную незаконную схему оборота алкоголя — всего было найдено и изъято 7642 бутылки и девять канистр со спиртосодержащей жидкостью. Общая стоимость контрафакта оценивается почти в 3,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
На территории гаражного кооператива на улице ГоГРЭС на Бору оперативники обнаружили сразу два склада с немаркированной продукцией. Из оборота изъяли тысячи бутылок спиртного и канистры с жидкостью неизвестного происхождения. Экспертиза подтвердила: в бутылках содержится жидкость с этанолом, которая должна была иметь обязательную маркировку.
Как выяснилось, к незаконной деятельности причастны двое мужчин — 39 и 44 лет. Один из них признал, что закупил крупную партию нелегального алкоголя и успел частично реализовать ее на Бору. Второй от комментариев отказался.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъятая продукция передана на хранение в Росалкогольтабакконтроль. За подобные преступления предусмотрено наказание — от штрафа до 3 млн рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.