Чтоб не мучиться! Эксперты раскрыли, как выбрать муку для куличей 2026

12 апреля 2026 года верующие отметят православную Пасху. Праздник без кулича не обходится. Возникает закономерный вопрос: довериться пекарням или взяться за дело самостоятельно.
Специалисты Донского филиала ЦОК АПК разложили по полочкам, на что смотреть при покупке муки и магазинных куличей, чтобы на столе оказалась безопасная выпечка.
Нужно много глютена.
Основа любого кулича это мука. Она задает форму, удерживает воздух и отвечает за свежесть мякиша. Главный специалист испытательной лаборатории Людмила Литвинова подчёркивает, для пасхальной выпечки нужен продукт с высоким содержанием белка.
Глютен создает прочный каркас, не позволяя тесту опасть под тяжестью масла и сахара. Оптимальная цифра на упаковке двенадцать-четырнадцать граммов на сто. Такой продукт называют сильным или хлебопекарным. Если взять обычную муку с десятью граммами белка, кулич рискует превратиться в крошку или осесть.
Обращать внимание нужно на сорт. Высший пшеничный подходит лучше всего, он отличается мельчайшим помолом и содержит минимум клетчатки. Текстура должна быть мягкой, а цвет естественным белым. Сероватый или тёмный оттенок выдает примеси. Хорошая мука пахнет пшеницей, не отдает затхлостью, плесенью или кислинкой. Витаминизированная может слегка пахнуть тиамином, это допустимо.
А вот хруст при растирании в пальцах — тревожный знак. Он говорит о нарушении технологии помола или неправильном хранении. В норме продукт должен иметь слабовыраженный вкус без посторонних звуков.
Упаковка тоже играет роль. Бумага позволяет муке дышать, сохраняя свойства. Тара должна быть целой, чистой, с чёткой маркировкой. Обязательно проверяйте дату выработки, имя производителя и указание ГОСТ или ТУ. Свежая мука, которой три-четыре недели, уже раскрыла свои хлебопекарные свойства и даст тесту лучший подъём.
Нужно просеивать.
Перед замесом муку обязательно просеивают. Делать это лучше несколько раз, чтобы насытить продукт кислородом и улучшить подъём теста. Хранить запасы нужно в сухом прохладном месте, пересыпав в герметичные банки или воздухонепроницаемые контейнеры. При комнатной температуре пшеничная мука лежит шесть-двенадцать месяцев, а цельнозерновая прогоркает быстрее, её стоит использовать за три-шесть месяцев.
Есть простой способ проверить чистоту продукта дома. Достаточно смешать муку с водой и капнуть лимонного сока или уксуса. Появилось шипение, значит в муке есть известь.
Если печь времени нет, полки магазинов предлагают десятки вариантов. В составе готовых куличей не должно быть длинного перечня незнакомых добавок. Глазурь тоже требует внимания. Безопаснее брать изделия, где верхняя часть прошла термическую обработку. Необработанные белки в декоре могут содержать бактерии.
Украшения на макушке лучше выбирать скромные. Никто не знает, по каким стандартам их делали, а дети обычно съедают именно верхушки куличей.
Следуя этим нехитрым критериям, можно встретить Светлый праздник Пасхи Христовой с уверенностью в том, что на столе стоит традиционная выпечка. Вкусная, красивая и безопасная.
