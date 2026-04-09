Чтоб не мучиться! Эксперты раскрыли, как выбрать муку для куличей 2026

12 апреля 2026 года верующие отметят православную Пасху.

12 апреля 2026 года верующие отметят православную Пасху. Праздник без кулича не обходится. Возникает закономерный вопрос: довериться пекарням или взяться за дело самостоятельно.

Специалисты Донского филиала ЦОК АПК разложили по полочкам, на что смотреть при покупке муки и магазинных куличей, чтобы на столе оказалась безопасная выпечка. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.

Нужно много глютена.

Основа любого кулича это мука. Она задает форму, удерживает воздух и отвечает за свежесть мякиша. Главный специалист испытательной лаборатории Людмила Литвинова подчёркивает, для пасхальной выпечки нужен продукт с высоким содержанием белка.

Глютен создает прочный каркас, не позволяя тесту опасть под тяжестью масла и сахара. Оптимальная цифра на упаковке двенадцать-четырнадцать граммов на сто. Такой продукт называют сильным или хлебопекарным. Если взять обычную муку с десятью граммами белка, кулич рискует превратиться в крошку или осесть.

Обращать внимание нужно на сорт. Высший пшеничный подходит лучше всего, он отличается мельчайшим помолом и содержит минимум клетчатки. Текстура должна быть мягкой, а цвет естественным белым. Сероватый или тёмный оттенок выдает примеси. Хорошая мука пахнет пшеницей, не отдает затхлостью, плесенью или кислинкой. Витаминизированная может слегка пахнуть тиамином, это допустимо.

А вот хруст при растирании в пальцах — тревожный знак. Он говорит о нарушении технологии помола или неправильном хранении. В норме продукт должен иметь слабовыраженный вкус без посторонних звуков.

Упаковка тоже играет роль. Бумага позволяет муке дышать, сохраняя свойства. Тара должна быть целой, чистой, с чёткой маркировкой. Обязательно проверяйте дату выработки, имя производителя и указание ГОСТ или ТУ. Свежая мука, которой три-четыре недели, уже раскрыла свои хлебопекарные свойства и даст тесту лучший подъём.

Нужно просеивать.

Перед замесом муку обязательно просеивают. Делать это лучше несколько раз, чтобы насытить продукт кислородом и улучшить подъём теста. Хранить запасы нужно в сухом прохладном месте, пересыпав в герметичные банки или воздухонепроницаемые контейнеры. При комнатной температуре пшеничная мука лежит шесть-двенадцать месяцев, а цельнозерновая прогоркает быстрее, её стоит использовать за три-шесть месяцев.

Есть простой способ проверить чистоту продукта дома. Достаточно смешать муку с водой и капнуть лимонного сока или уксуса. Появилось шипение, значит в муке есть известь.

Если печь времени нет, полки магазинов предлагают десятки вариантов. В составе готовых куличей не должно быть длинного перечня незнакомых добавок. Глазурь тоже требует внимания. Безопаснее брать изделия, где верхняя часть прошла термическую обработку. Необработанные белки в декоре могут содержать бактерии.

Украшения на макушке лучше выбирать скромные. Никто не знает, по каким стандартам их делали, а дети обычно съедают именно верхушки куличей.

Следуя этим нехитрым критериям, можно встретить Светлый праздник Пасхи Христовой с уверенностью в том, что на столе стоит традиционная выпечка. Вкусная, красивая и безопасная.

